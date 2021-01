Calciomercato Juventus, deciso il futuro di Cristiano Ronaldo

Una delle voci ricorrenti del calciomercato della Juventus riguarda da tempo l’addio di Cristiano Ronaldo ai bianconeri.

Rumors che arrivano puntualmente da più angoli del globo e che vorrebbero il campione portoghese in partenza verso altri lidi. Niente di più falso, perché il club punta forte su CR7, stella del calcio senza età, e avrebbe intenzione di continuare il “matrimonio” con Ronaldo anche dopo la scadenza del contratto.

Calciomercato Juventus, Ronaldo fino al 2023

Come ha affermato il giornalista Momblano, sempre vicino alle vicende bianconere, al sito Juventibus per quanto riguarda il futuro di Cristiano Ronaldo ci sarebbe l’intenzione da parte del club di prolungare l’accordo con il portoghese per un altro anno, fino a giugno 2023. Anche il portoghese avrebbe già aperto il dialogo con la società, avendo intenzione di rimanere ancora nel grande calcio prima di chiudere probabilmente la carriera negli States. Come spiega Calciomercato.it la Juve potrà contare sul rinnovo di sponsorizzazioni importanti e sul probabile ingresso di Amazon nel mondo del calcio che potrebbe portare nuova linfa economica.