Juventus, contro l’Inter due recuperi importanti per Pirlo

Superato l’ostacolo Genoa, la Juventus si proietta verso il prossimo scoglio di questo mese di gennaio, la trasferta in casa dell’Inter.

I bianconeri sanno benissimo l’importanza della partita di San Siro. La squadra di Pirlo si gioca molto in questa sfida. Anche se ancora manca più di un intero girone alla fine, non si può certo dire che questo match non sia uno scontro diretto per il titolo. Con la Juve che deve cercare di recuperare il terreno perso dai nerazzurri in attesa di giocare la partita contro il Napoli che non è stata disputata ad ottobre.

