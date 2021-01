Calciomercato Juventus, scambio con il Milan: sul piatto Ramsey-Leao

I bianconeri hanno proposto questo scambio al Milan di Maldini: la risposte del dirigente rossonero non si è fatta attendere

Ramsey Juventus calciomercato/ Ore frenetiche in questa fase di calciomercato. Uno dei club più attivi è sicuramente la Juventus, alla ricerca di pedine importanti con le quali rinforzare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo, che ha evidenziato non poche lacune sul piano caratteriale e qualitativo. Uno degli obiettivi che si è prefissato di portare a termine Fabio Paratici riguarda l’acquisto di una punta che possa far rifiatare Alvaro Morata: tanti i nomi sul piatto della dirigenza di corso Galileo Ferraris. L’ultimo, in ordine di tempo, proviene proprio dal Milan.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, ci pensa Raiola: tripla operazione

Secondo quanto riportato da calciomercatonews, infatti, la Juve avrebbe proposto lo scambio Ramsey-Leao ai rossoneri: la risposta di Maldini non si è fatta attendere. Il Milan ha infatti rispedito categoricamente al mittente la proposta di Paratici, dal momento che Aaron Ramsey non rientra assolutamente nei parametri dirigenziali del Diavolo, sia per l’età del calciatore sia per l’elevato ingaggio che il gallese percepisce attualmente a Torino ( quasi 7 milioni di euro annui).