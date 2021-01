Calciomercato Juventus, c’è un rilancio per Milik ma il Napoli non molla

Il calciomercato della Juventus vede i bianconeri soprattutto impegnati alla ricerca di una punta per rinforzare l’organico di Pirlo.

E sono davvero tantissimi i nomi che si sono accumulati in quest’ultimo periodo, ultimo quello di Scamacca, giovane centravanti del Genoa ma di proprietà del Sassuolo. Tra le ipotesi c’è anche Milik. Il calciatore è ormai ai margini del Napoli, che in ogni caso non intende fare sconti per cederlo in questo mese di gennaio. Nonostante il mancato rinnovo del contratto, che scadrà a giugno 2021, lo renderà uno dei più appetiti parametri zero del prossimo calciomercato. La Juventus continua a monitorare la situazione in vista della prossima stagione, anche se il calciatore vorrebbe cambiare aria già ora per non perdere il posto con la nazionale agli Europei.

