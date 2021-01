Calciomercato Juventus, possibile operazione per De Paul. Obiettivo concreto che potrebbe arrivare con l’ausilio di Raiola

Calciomercato Juventus, Raiola può essere la chiave per arrivare a De Paul. Il centrocampista argentino è un noto obiettivo della dirigenza bianconera che lo sta seguendo già diverso tempo. Dall’Udinese fanno già chiarezza sul futuro, il giocatore non partirà nella sessione di mercato invernale ma si apre ad un possibile addio a fine stagione. Su tutti, appunto, i bianconeri ma anche l’Inter di Antonio Conte. Ma stando alle ultime indiscrezioni di di mercato il calciatore ha deciso di cambiare agente scegliendo Mino Raiola. Proprio per questo motivo la Juventus, adesso, risulta la favorita per la corsa all’argentino.

Calciomercato Juventus, ci pensa Raiola: operazione tripla

De Paul a fine stagione sarà libero di scegliere e con l’ausilio di Mino Raiola potrebbe rimanere in Italia e preferire la Juventus. Il noto agente, dopo l’operazione De Ligt, è molto vicino alla compagine bianconera. Si parla infatti di un possibile triplo affare. Da tenere sempre in considerazioni i profili di altri due giovani olandese sotto Raiola, stiamo parlando di Gravenberch e Malen. Entrambi sembrano interessare alla Juventus che sta sempre di più formando una nuova rosa di giovani promesse. Bianconeri che, dunque, potrebbero andare all’assalto per De Paul a fine stagione. Il centrocampista argentino è già il leader indiscusso della sua squadra: abile tecnicamente ma anche come finalizzazione.