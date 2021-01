Giroud alla Juventus, calciomercato: cosa filtra dal club bianconero

Calciomercato Juventus, Giroud opzione calda per l’estate: il francese sempre nel mirino dei bianconeri, anche se dipenderà dal Chelsea

Giroud Juventus calciomercato/ In più di una circostanza il nome di Olivier Giroud è stato accostato alla Juventus. L’attaccante francese piace e non poco alla dirigenza di corso Galileo Ferraris, che ne apprezza non soltanto le doti fisiche , ma anche e soprattutto quelle caratteriali, che lo rendono una sorta di leader silenzioso, capace di essere terribilmente concreto ma allo stesso tempo di ricoprire un ruolo tutt’altro che ininfluente nello spogliatoio. In questo primo scorcio di stagione l’ex Arsenal ha dimostrato di essere in grado di ritagliarsi un ruolo importante non soltanto in campionato, ma anche in Champions League, mettendo a referto ben 4 goal nel trionfo dei Blues contro il Siviglia.

Già in estate Giroud è entrato in maniera importante nell’orbita juventina, prima che i torinesi decidessero di virare con decisione su Alvaro Morata, che si sta rivelando un vero e proprio deus ex machina del reparto offensivo della Vecchia Signora, catalizzando la maggior parte delle azioni offensive della squadra allenata da Pirlo in coabitazione con Cristiano Ronaldo.