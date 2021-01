Calciomercato Juventus, accordo con l’Arsenal: andrà via a zero

Ci sono tanti nomi che nel corso degli ultimi mesi sono stati accostati al calciomercato della Juventus. Giovani in rampa di lancio ma anche campioni.

Uno di questi è Mesut Ozil, una carriera spesa al top con la maglia del Real Madrid e poi dell’Arsenal. Negli ultimi mesi però non si è visto affatto in campo con la maglia dei Gunners, rimasto fuori dal progetto tecnico di Arteta. Nonostante questo ha solo 32 anni e ancora tanto da dare alla squadra che lo prenderà.

LEGGI ANCHE –>Milik, la verità sul centravanti promesso alla Juve

LEGGI ANCHE —>De Ligt, sirene spagnole per il fenomeno della Juve

Calciomercato Juventus, risoluzione con l’Arsenal per Ozil

Come riporta Sportmediaset, per il centrocampista turco è in arrivo una nuova avventura. Ormai fuori dai giochi, da tempo, per l’Arsenal, Ozil sta per lasciare l’Inghilterra. Come riportano infatti alcuni media inglesi, il calciatore ha trovato l’accordo con i Gunners per la risoluzione del contratto. Dunque a breve sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero. Non sembra esserci però la Juve nel suo futuro, considerando che il trequartista pare vicino al trasferimento al Fenerbahce, in Turchia. Non si esclude però nemmeno un suo futuro nella MLS americana.