Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna: addio Demiral, i dettagli

Demiral via dalla Juventus, calciomercato: il calciatore turco sarebbe entrato nel mirino del Real Madrid per sostituire Sergio Ramos

Calciomercato Juventus Demiral/ Molto probabilmente domani sera partirà titolare contro l’Inter, data l’assenza (causa Covid), di De Ligt. Merih Demiral rappresenta un punto di riferimento importante per la nuova Juventus targata Andrea Pirlo, il quale non ha lesinato complimenti e critiche costruttive all’ex calciatore del Sassuolo, che negli ultimi mesi ha dovuto trascorrere molti mesi in infermeria per smaltire i postumi dell’infortunio al crociato riportato l’anno scorso contro la Roma all’Olimpico.

Le sue prestazioni non sono di certo passate inosservate, e secondo le ultime indiscrezioni, il difensore sarebbe entrato nel mirino del Real Madrid. A rivelarlo è calciomercato.it, che spiega come il turco rappresenti una valida alternativa nell’ottica di una sostituzione di Sergio Ramos, che non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza con i Blancos e che molto probabilmente si accaserà al Paris Saint Germain. Ragion per cui gli spagnoli hanno assoluta esigenza di rimpolpare un reparto che negli ultimi anni ha sofferto maledettamente la mancanza di carisma e temperamento: in questo, e in tanto altro, Demiral potrebbe rappresentare la pedina ideale per gli spagnoli.