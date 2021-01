Juventus, contro l’Inter un solo ballottaggio in formazione

Si avvicina il momento della sfida contro l’Inter per la Juventus di Andrea Pirlo. Una sfida che mette di fronte due big della nostra serie A.

Domenica sera andrà in scena a San Siro il big match della diciottesima giornata di serie A, con i bianconeri a caccia di tre punti d’oro per la classifica. Con la speranza anche da accorciare la vetta occupata dal Milan. Il tecnico bianconero è ancora alle prese con qualche problema di formazione. Alex Sandro, Cuadrado e De Ligt sono fuori a causa del Covid, Dybala è infortunato. Questo ovviamente limiterà le scelte di Pirlo per questo match.

LEGGI ANCHE –>Milik, la verità sul centravanti promesso alla Juve

LEGGI ANCHE —>De Ligt, sirene spagnole per il fenomeno della Juve

Juventus, Ramsey favorito su McKennie

Sembra comunque esserci un solo ballottaggio per quanto riguarda l’undici titolare della Juve che sfiderà l’Inter e riguarda il centrocampo. Chiesa occuperà il ruolo di esterno, mentre in mediana Bentancur e Rabiot dovranno dare sostanza e qualità al reparto juventino. Per il ruolo di esterno sinistro Ramsey sembra essere in vantaggio su McKennie, come riporta Il Corriere dello Sport. Il gallese non ha giocato nemmeno in Coppa Italia e dunque sembra quasi essere certo il suo utilizzo. In avanti invece Ronaldo giocherà con Morata.