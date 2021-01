Napoli, un big salta la sfida di Supercoppa contro la Juventus: la causa

Napoli, Fabian Ruiz positivo al Covid: salterà la sfida di Supercoppa contro la Juventus in programma il 20 gennaio

Covid Fabian Ruiz/ Brutte notizie in casa Napoli in vista del match di Supercoppa contro la Juventus in programma il 20 gennaio. Dall’esito degli ultimi tamponi a cui sono stati sottoposti i calciatori azzurri, infatti, è emersa una nuova positività: si tratta di Fabian Ruiz, che dovrà dunque osservare i canonici 10 giorni di isolamento, terminati i quali sarà sottoposto a nuovo tamponi. Questo il comunicato: “Tutti negativi al Covid 19: i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra ad eccezione di Fabian Ruiz. Il calciatore spagnolo è risultato positivo e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio.”

Ecco dunque che Gattuso non potrà servirsi della qualità dello spagnolo contro i bianconeri: molto probabilmente “Ringhio” opterà per un centrocampo muscolare con Bakayoko e Demme, con Zielinski a fungere da mezzala. Prima di Juve-Napoli, però, i campani sono attesi dalla gara contro la Fiorentina, alla ricerca disperata di punti con i quali migliorare una classifica che definire deficitaria sarebbe soltanto un eufemismo: Mertens e compagni non possono perdere altri punti per strada, staccandosi irreversibilmente dal treno scudetto.