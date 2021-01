Formazioni ufficiali Inter Juventus: Chiesa titolare o no? La scelta

Inter Juventus, formazioni ufficiali: Pirlo ha scelto gli undici titolari che saranno di scena al Meazza. La decisione su Chiesa

Inter Juventus formazioni ufficiali/ Tutto pronto per la gara di San Siro, valida per il posticipo della sedicesima giornata del campionato di Serie A. Un match che può rappresentare un vero e proprio punto di non ritorno per gli uomini di Andrea Pirlo, che devono dare continuità alle 3 vittorie consecutive ottenute in campionato, a cui bisogna aggiungere la sofferta vittoria ottenuta contro il Genoa in Coppa Italia. Inter-Juventus non è mai un match come gli altri: la valenza del derby d’Italia travalica le mere logiche del campo: sfida intrisa di rivalità, di screzi e di dissapori. Ecco perché entrambe le squadre si daranno battaglia fino alla fine: vediamo insieme le scelte dei due allenatori.

Formazione Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, bastoni, Hakimi, Vidal, Brozovic, Barella, Young, Lautaro, Lukaku