Inter Juventus Diretta Live, segui con noi il derby d’Italia

Tutto pronto per il derby d’Italia, vero e proprio spartiacque della stagione bianconera

Un match da non sbagliare. Dopo le splendide vittorie in campionato, Andrea Pirlo ha tutta l’intenzione di proseguire con questo andazzo positivo e di guadagnare tre punti importanti contro la rivale di sempre: l’Inter. Non sarà facile per la Juventus che affronta i nerazzurri al Meazza dovendo far fronte a numerose defezioni: impossibile non citare l’assenza di De Ligt, che a causa del Coronavirus sarà costretto a vedere la gara da casa. Anche Cuadrado ed Alex Sandro non sono al meglio, sebbene le loro condizioni siano in netta crescita. Sospiro di sollievo, invece, per quanto concerne McKennie e Chiesa, che saranno regolarmente della partita: l’ex Fiorentina dovrebbe anche partire dall’inizio.

