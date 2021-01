Inter Juventus, Andrea Pirlo intervistato nel post partita ha parlato della prestazione dei bianconeri, decisamente sottotono

Inter Juventus, la brutta prestazione dei bianconeri questa sera ha forse complicato la corsa al titolo. L’allenatore bianconero intervistato dagli studi Sky ha parlato della sconfitta subita questa sera. Il focus è proprio sulla rabbia: “Poca e atteggiamento sbagliato. Gioco troppo lento”. L’allenatore bianconero ha poi parlato della partita soffermandosi sul fatto che la sua squadra non è scesa in campo, troppo timorosi. Ha poi detto: “C’era paura nel giocare in attacco, nella testa abbiamo sbagliato. Cercavamo solo di difendere e non eravamo mai letali in fase offensiva”.

LEGGI ANCHE>>>Inter Juventus, Del Piero: “Juve con poche idee e senza grinta”

Inter Juventus, Pirlo: “Atteggiamento sbagliato, non siamo scesi in campo

Pirlo ha poi ribadito: “Hanno meritato loro. Questa sera non siamo entrati in campo. Sono molto arrabbiato per questa sconfitta. In settimana abbiamo un altro obiettivo importante, dobbiamo cambiare mentalità ed essere più aggressivi”.