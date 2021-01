Inter Juventus, intervista a Vidal: “Sono felice ho segnato contro i più forti”

Inter Juventus, Arturo Vidal intervistato nel post partita parla del suo gol e manifesta la sua gioia per il gol agli ex

Inter Juventus, Arturo Vidal è riuscito ad andare in rete contro i suoi ex compagni. Protagonista indiscusso di questa vittoria dei nerazzurri sui bianconeri, nel post partita ha detto “Ho segnato contro i più forti d’Italia. Sono felice”. Arturo Vidal proprio a fine partita si è avvicinato al suo ex compagno Pirlo, ora allenatore dei bianconeri, e sorridendo si è abbracciato con lui. Sempre sulla partita il centrocampista cileno ha poi aggiunto: “Questa sera sono felice e finalmente possiamo lottare per lo scudetto contro una squadra che è molto forte e che ha dominato nel corso di tutti questi anni”.

