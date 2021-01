Calciomercato Juventus: non convince e non sarà riscattato

Non solo acquisti per quanto riguarda il calciomercato della Juventus, visto che il club deve cercare di piazzare chi non rientra nei piani di Pirlo.

In realtà la cessione di Douglas Costa è già avvenuta. Nella fase di chiusura del calciomercato estivo si è infatti accasato al Bayern Monaco, con la speranza di riuscire a trovare più spazio. Uno spazio che però non è riuscito a trovare, tant’è che nell’ultimo match di campionato contro il Friburgo il brasiliano non è andato nemmeno in panchina. Il tecnico Flick dunque non lo considera affatto un giocatore indispensabile per i suoi schemi, visto il suo utilizzo con il contagocce.

