Calciomercato Juventus, bianconeri in corsa per la punta: c’è l’offerta

Calciomercato Juventus, bianconeri sempre in corsa per Giroud. L’attaccante francese ha però ricevuto un’offerta anche dal Real Madrid

Calciomercato Juventus, bianconeri sempre in corsa per Giroud. L’attaccante francese è da tempo corteggiato dalla Vecchia Signora. Un profilo di grande esperienza e tecnica. Già in una conferenza stampa di qualche settimana fa Pirlo aveva identificato in lui, facendo il suo nome, l’attaccante perfetto per essere il vice Morata. Il francese è ancora uno dei preferiti ma c’è da tenere in considerazione anche l’ardita concorrenza. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, Giroud avrebbe ricevuto un offerta anche dal Real Madrid.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, scambio in vista per arrivare all’attaccante

Profilo amato da Pirlo, Giroud farebbe il bene della rosa bianconera e sarebbe un ottimo interprete da affiancare a Cristiano Ronaldo. L’attaccante francese gode di un’ottima stima a livello europeo a tal punto che a muoversi per lui c’è stato pure il Real Madrid di Zinedine Zidane. I ‘Blancos’ a propria volta guardano all’attaccante francese, per rimpiazzare un reparto che si è ridotto dopo il ritorno di Jovic all’Eintracht.