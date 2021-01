Moratti: «La Juventus era il problema più grande. Ma Suning dica che succede»

Moratti parla apertamente di scudetto dopo la vittoria sulla Juventus. «Possiamo puntare a qualcosa di importante quest’anno».

Lo storico presidente dell’Inter del Triplete, Massimo Moratti, ha commentato con soddisfazione l’affermazione dei nerazzurri ai danni della Juventus. «Una bella sensazione, questa vittoria dà l’idea che la squadra c’è e che si possa puntare a qualcosa di importante quest’anno. La Juve era senza dubbio l’avversario che faceva più paura, questo comunque senza sottovalutare il Milan. Dopo la vittoria di San Siro proprio contro la squadra di Pioli, dava l’impressione che si fosse ripresa. In più, quando leggi la formazione, vedi che hanno sempre un sacco di bei nomi in squadra. Per questo, centrare una vittoria così netta, è assolutamente importante».

Moratti e i dubbi sulla proprietà

Dalle colonne di Tuttosport, Moratti poi pensa anche a ciò che sta succedendo in società. «Sinceramente non ne so assolutamente niente di come stia andando avanti la cosa. Ho letto che cercano finanziamenti e un socio di minoranza, ma anche altro. Son problemi loro, però è importante che dicano qualcosa cosa, che informino su cosa stia succedendo. Zhang via? Se fosse così, mi spiacerebbe molto perchè sembrava che avessero tutte le caratteristiche giuste, che fosse una famiglia a condurre le danze con una capacità finanziaria notevole legata a un’industria importante e ben ramificata alle spalle».