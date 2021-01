Calciomercato Juventus, i bianconeri stanno pensando alla possibilità di prendere Piatek. Ci sarebbe già il possibile scambio.

Calciomercato Juventus, Piatek potrebbe essere l’ultima occasione in casa bianconera. L’attaccante che ora milita nell’Herta Berlino potrebbe tornare in Serie A dopo le parentesi con Milan e Genoa. Un profilo che è stato preso in considerazione della società bianconera anche on ottica futura. Nonostante sembra si sia avviata la trattativa per arrivare a Scamacca dal Sassuolo, anche se il club neroverde chiede un riscatto piuttosto alto di almeno 20-22 milioni di euro. La società bianconera continua a monitorare altri profili, fra cui, appunto, anche Krzysztof Piatek.

Calciomercato Juventus, scambio in vista per arrivare all’attaccante

L’attaccante polacco, già vicino al ritorno a Genoa, potrebbe ritornare in Serie A da protagonista ripartendo dalla Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni il club tedesco (Herba Berlino) è l’unico club europeo ad essersi mosso concretamente per arrivare a Federico Bernardeschi. Da qui nasce la proposta, uno scambio fra le due società di intavolare uno operazione di prestiti con Piatek. E secondo quanto riportato dal ‘Corriere Torino’, l’esterno bianconero ha finora rifiutato la destinazione tedesca, ma nel caso in cui dovesse aprirsi l’opzione al prestito l’affare potrebbe andare in porto. Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime ore ma l’operazione prestiti potrebbe essere una grossa opportunità.