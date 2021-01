Scamacca alla Juventus, calciomercato: le ultimissime novità sull’affare

Calciomercato Juventus, affare Scamacca: l’attaccante di proprietà del Sassuolo è entrato nel mirino di Fabio Paratici

Scamacca Juventus calciomercato/ Importanti novità sul fronte Scamacca-Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da TMW, infatti, ci potrebbero essere aggiornamenti decisive nel corso delle prossime 24-48 ore. I contatti tra le parti si sarebbero intensificati, e i liguri non ostacolerebbero in nessun modo il trasferimento del centravanti di proprietà del Sassuolo alla Juventus già a gennaio. I neroverdi, però, vorrebbero un prestito di diciotto mesi con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni di euro, mentre la Juve non vorrebbe spingersi oltre un prestito con diritto di riscatto.

Le sensazione sono molto positive comunque. Si potrebbe giungere ad una sorta di compromesso, con determinati parametri per i quali scatterebbe l’obbligo di riscatto, fissato a presenze e prestazioni. Si sta ragionando anche sulla possibilità di inserire il giovane Dragusin nell’affare.

Calciomercato Juventus, Scamacca nuovo acquisto? Ecco cosa filtra

L’accordo con Scamacca sarebbe stato trovato sulla base di un contratto pluriennale, anche se non sono state ancora rese note le cifre dell’affare. Dopo la brutta debacle subita a San Siro contro l’Inter, Paratici avrebbe intensificato il pressing per cercare di completare un organico che ha mostrato non poche lacune; da non trascurare, infatti, che oltre a Scamacca, la Vecchia Signora non decida di acquistare un mediano: in questo senso, i nomi di Locatelli e di De Paul sono tornati prepotentemente in auge.

