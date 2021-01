Piatek alla Juventus, calciomercato: scambio con Bernardeschi, l’affare

Calciomercato Juventus, scambio Piatek Bernardeschi: le ultime indiscrezioni riferiscono di una possibile trattativa in corso con l’Hertha Berlino.

Calciomercato Juventus Piatek Bernardeschi/ L’avventura di Federico Bernardeschi con la maglia della Juventus sembrerebbe essere ormai giunta al capolinea. L’esterno italiano, infatti, anche quest’anno non si sta dimostrando all’altezza, e tra alti e bassi vertiginosi ha spinto la dirigenza di corso Galileo Ferraris a valutarne la cessione. Già la scorsa estate l’ex Fiorentina era stato inserito in possibili trattative: una su tutte quella che avrebbe dovuto portare Arkadiusz Milik sotto l’ombra della Mole, mai concretizzata.

Leggi anche–>Cristiano Ronaldo, addio alla Juventus. Il Re è stufo, ecco dove va

Nelle ultime ore si starebbe facendo strada l’ipotesi di un clamoroso scambio con l’Hertha Berlino: sul piatto ci sarebbero i cartellini di Bernardeschi e di Piatek. L’esigenza manifestata dal club bianconero di acquistare un attaccante importante, infatti, avrebbe spinto Fabio Paratici a tastare il terreno con il club tedesco, a cui piace e non poco l’esterno italiano, valutato in estate 40 milioni di euro dai bianconeri.

Calciomercato Juventus, Piatek in bianconero? I dettagli

Bernardeschi Juventus Calciomercato/ La caccia al vice Morata è partita da tempo in casa bianconera. Tanti sono i nomi sul piatto di Fabio Paratici: oltre a Piatek ci sarebbero da monitorare anche la situazione relative a Giroud e Milik, per i quali Fabio Paratici ha avviato dei contatti con l’entourage dei rispettivi calciatori. Piatek per Bernardeschi rappresenterebbe una buona occasione per entrambi i club: la valutazione si attesterebbe sui 25 milioni di euro, anche se al momento ci sarebbero stati soltanto dei contatti informali, senza che sia stato intavolato nulla di ufficiale.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, dietrofront del giocatore: ora tutto può succedere