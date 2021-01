Juventus, Chiesa infortunato: ecco le sue condizioni

By

La Juventus guarda alla prossima partita contro il Bologna e soprattutto guarda alle condizioni dei suoi giocatori infortunati.

Fuori al momento ci sono Alex Sandro e De Ligt (ancora positivi al Covid), oltre a Demiral e Dybala che sono infortunati. Si può auspicare un rientro dei primi due, nel caso in cui nei prossimi giorni il tampone sia negativo (come successo con Cuadrado) mentre per gli altri due le speranze che possano essere disponibili sono poche. All’elenco degli acciaccati si è aggiunto anche Federico Chiesa. Che nel match di Supercoppa Italiana contro il Napoli ha alzato bandiera bianca.

