Calciomercato Juventus, difensore in scadenza: tre big interessate

Calciomercato Juventus, il giovane centrale Dragusin è in scadenza. Tre big sarebbero interessate ma i bianconeri vogliono tenerlo

Calciomercato Juventus, il giovane difensore centrale Dragusin è in scadenza con i bianconeri. Il difensore rumeno classe 2002 ha già avuto modo di giocare da titolare e la sua volontà sarebbe quella di rimanere ancora in bianconero. La pensa allo stesso modo la società che nonostante le lusinghe di almeno tre big club a livello europeo, punterebbe ancora sul giocatore. Stando alle ultime indiscrezioni infatti, su di lui, si sarebbero fatte avanti squadre del calibro del Tottenham, Newcastle e Lipisa.

Il club sarebbe molto ottimista sul futuro del giovane difensore tanto che avrebbe già pensato al rinnovo immediato. Un futuro roseo che avrà sempre di più bisogno di giocatori giovani ma pronti. L’etica del maestro Pirlo è proprio questa, puntare sui giovani già nell’odierno. Vedere un classe 2002 affiancato da Giorgio Chiellini, com’è successo nella partita contro il Genoa, è cosa davvero importante. I bianconeri hanno iniziato in questa stagione una vera e propria rifondazione. Tanto spazio per i giovani insieme all’esperienza dei leader consolidati. Ora i bianconeri hanno fatto un piano mercato ben preciso. C’è sempre l’incognita di quale sarà il nuovo attaccante. A Pirlo serve un altro interprete del ruolo.

Diversi i nomi sondati ma sembra sempre più convincente la pista che porta ad un altro giovane, Scamacca. Potrebbe essere lui il prossimo acquisto in chiave futura. Eredità importante e competizioni ad alto livello: opportunità davvero unica per il giocatore attualmente in prestito al Genoa dal Sassuolo. Vedremo quello che succederà nei prossimi giorni ma il mercato invernale è verso la fine dunque i conti si faranno molto presto. L’obiettivo di Pirlo, dopo la vittoria della Supercoppa, è quello di continuare a vincere trofei. I bianconeri sono ancora in corsa per ogni traguardo importante.