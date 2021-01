Calciomercato Juventus, rispunta il sogno Isco: 15 mln sul piatto

Isco alla Juventus, calciomercato: lo spagnolo è tornato ad essere accostato con una certa insistenza ai bianconeri

Calciomercato Juventus Isco/ La sessione invernale di calciomercato volge al capolinea, ma la Juventus sta lavorando ancora sotto traccia per cercare di migliorare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo, che ha palesato non poche difficoltà in termini di continuità in questa prima parte di stagione. Soprattutto il centrocampo, vero e proprio tallone d’Achille della Vecchia Signora negli ultimi anni, ha mostrato dei limiti strutturali piuttosto evidenti: contro l‘Inter, ad esempio, la mediana bianconera è affondata sotto i colpi di Vidal e Barella, che hanno letteralmente surclassato Bentancur e Rabiot.

Secondo quanto riportato da Juvenews.eu nelle ultime ore sarebbe ritornato prepotentemente in auge il nome di Isco, vecchio pallino di Massimiliano Allegri, che ha sempre voluto nella sua rosa un calciatore dalle caratteristiche dello spagnolo, che può essere usato indifferentemente sia come mezzala sia come trequartista in un 4-3-1-2. Il Real Madrid sarebbe ben propenso a cedere l’iberico, che in questa prima parte di stagione ha evidenziato non pochi problemi a calarsi negli schemi di Zinedine Zidane.