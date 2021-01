Calciomercato Juventus, su Milik emerge una clamorosa novità

Milik al Marsiglia, Calciomercato Juventus: nel contratto del polacco non è stato inserito alcun tipo di veto per un suo ritorno in Italia

Calciomercato Juventus Milik/ Tanto rumore, per nulla. Il possibile approdo di Milik alla Juventus ha catalizzato l’attenzione mediatica in lungo e in largo: già l’estate scorsa l’ex attaccante del Napoli sembrava ad un passo dal vestire la maglia bianconera. Ipotesi però naufragata a causa del mancato accordo con Aurelio De Laurentiis, al quale la proposta di uno scambio con Bernardeschi non entusiasmava. Poi è stata la volta della Roma a sedurre l’ex Ajax, ma anche in questo caso è stato il patron dei campani ad apporsi: il mancato rinnovo del contratto con gli azzurri ha pesato come una spada di Damocle sul futuro del calciatore, orientando le scelte della società.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, nervi tesi con Fonseca: si riapre la trattativa

Da poche ore, però, è ufficiale il passaggio di Milik al Marsiglia: contratto quadriennale a circa 3 milioni di euro a stagione a salire, mentre al Napoli sono andati qualcosa come 8 milioni di euro più 5 di bonus. Poco male, per un calciatore che tra qualche mese sarebbe andato in scadenza. Nel contratto firmato dall’attaccante c’è un dettaglio molto interessante da non trascurare assolutamente.