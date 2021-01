De Paul andrà all’Inter o alla Juventus? Calciomercato, ecco chi la spunta

Calciomercato Juventus, su De Paul è forte l’interessamento dell’Inter: dall’Argentina rimbalza l’indiscrezione secondo la quale i nerazzurri sarebbero in vantaggio

Calciomercato Juventus Inter De Paul/ Tutti lo vogliono, ma nessuno ancora apre i cordoni della borsa. Così può essere sintetizzata la situazione che si sta venendo a creare attorno a Rodrigo De Paul: il centrocampista argentino, infatti, è nel mirino dei principali top club italiani. Oltre alla Juventus anche l’Inter è da tempo sulle tracce del calciatore, e dalle indiscrezioni che rimbalzano dall’Argentina, sarebbero proprio i nerazzurri i principali candidati all’acquisto della forte mezzala friulana.

Come svelato da tuttojuve.com, infatti, Marotta sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra vicina ai 35 milioni di euro: offerta che si avvicinerebbe alla richiesta dell’Udinese di 40 milioni di euro. Ricordiamo che in estate il Leeds non era andato oltre i 28 milioni di euro, e che all’inizio del mercato anche il Liverpool aveva effettuato alcuni sondaggi sul calciatore, senza però affondare il colpo. L’accordo con il calciatore sarebbe stato trovato dall’Inter sulla base di un contratto quadriennale da circa 3 milioni più bonus a stagione.