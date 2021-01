Calciomercato Juventus, può prolungare per un’altra stagione

Continuano le voci sul calciomercato della Juventus in questi ultimi giorni del mese di gennaio. Acquisti, cessioni ma anche rinnovi.

Si continua a pianificare il futuro in casa bianconera e per questo motivo c’è bisogno anche di capire chi farà parte del futuro della squadra di Andrea Pirlo. Che ha bisogno di nuovi campioni ma deve anche tenersi stretti quelli che ha, specie se sono degli indispensabili uomini per lo spogliatoio. Giorgio Chiellini e Gigi Buffon, ad esempio, plurivittoriosi con la maglia della Juventus ma mai sazi di successi.

Calciomercato Juventus, Buffon può allungare fino al 2022

Come riporta Il Corriere di Torino, si ripropone il nodo rinnovo per Gigi Buffon, che è una vera e propria bandiera. Il fisico regge, lo confermano le ottime prestazioni ogni qualvolta è stato chiamato in causa dal tecnico. Che gli ha dato spazio in più occasioni. E per questo motivo il portiere, ormai 43enne, potrebbe rinviare il momento di appendere i guantoni al chiodo. Potrebbe infatti rinnovare il contratto per un’altra stagione e continuare così a essere un giocatore bianconero. Ogni valutazione ad ogni modo sarà fatta alla fine della stagione in corso.