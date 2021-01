Calciomercato Juventus, un grande sogno per l’attacco del futuro

Il calciomercato della Juventus continua a guardare avanti, pianificando non solo le mosse per il presente ma anche per il futuro.

Riuscire a individuare bene gli obiettivi per la squadra dei prossimi anni è indubbiamente un vantaggio per una dirigenza che ha sempre dimostrato di essere lungimirante. E di saper cogliere le occasioni. Una di queste potrebbe arrivare in futuro dalla Spagna, dove un grande campione come Karim Benzema potrebbe decidere di chiudere la sua esperienza con il Real Madrid. Squadra che lo ha accolto nel 2009 e del quale ormai è una bandiera.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, il retroscena: era il favorito di Pirlo a centrocampo