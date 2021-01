Calciomercato Juventus, i bianconeri dovranno rinforzarsi nei laterali difensivi. Fra i tanti profili sondati, Ronaldo non ha dubbi:

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno bisogno di rinforzarsi in difesa. Non solo un centrale ma anche e soprattutto un terzino. Il laterale difensivo è necessario anche in vista dei tanti impegni internazionali, c’è bisogno di un giocatore tecnico ma allo stesso tempo difensivo, qualcuno in grado di fare la differenza proprio seguendo le orme di Cuadrado che in questa stagione sta veramente giocando a grandi livelli. I brasiliani in squadra, Arthur e Danilo ma anche la superstella Cristiano Ronaldo non hanno dubbi in merito. I giocatori avrebbero consigliato alla società un solo profilo possibile: Marcelo del Real Madrid.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, occasione Benzema: ha già deciso

Calciomercato Juventus, cercasi terzino: CR7 ha un suggerimento

I blancos voglio rifondare, non è in dubbio pensare che nella prossima stagione alcuni dei big assoluti e fino a ieri inamovibili della rosa di Zidane, potrebbe lasciare il Real Madrid. Profili del calibro di Benzema, Sergio Ramos e Marcelo potrebbe lasciare la squadra. Naturale pensare che queste cessioni illustri possano diventare ghiotte occasioni mercato. I bianconeri potrebbero davvero fare sul serio per il brasiliano che dato anche l’ottimo rapporto con Cristiano Ronaldo potrebbe garantire un importante upgrade nella fase offensiva essendo, Marcelo, molto abile nel dribbling ma soprattutto nel cross. Con l’acquisto del brasiliano i bianconeri andrebbero incontro ad un acquisto certificato con uno degli ancora migliori terzini in circolazione.