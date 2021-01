Calciomercato Juventus, bianconeri sempre più vicini a chiudere l’operazione Scamacca in attacco, ecco le cifre della trattativa:

Calciomercato Juventus, Scamacca sempre più vicino alla chiusura della trattativa con i bianconeri. Sembra infatti molto concreta la pista che porta verso l’attaccante italiano. Sappiamo come l’esigenza dei bianconeri sia quella di rinforzare il reparto offensivo. Un vice Morata e un profilo idoneo che possa fare comodo alla rosa di Pirlo. Fino a ieri molti sembravano i profili destinati a diventare i nuovi attaccanti della Juventus, ma nelle ultime ore la pista a Scamacca sempre essere la più concreta tanto che si potrebbe chiudere già nelle prossime ore.

Scamacca alla Juventus, Calciomercato: ci siamo. Le cifre dell’operazione

Un affondo definitivo che avverrà nelle prossime ore con un operazione che comprenderà il diritto di riscatto a 22 milioni per il centroavanti Scamacca di proprietà del Sassuolo. Ormai ci siamo, sembra lui il prescelto. Il giovane farà parte della rosa di Pirlo e si farà trovare disponibile all’occorrenza. Leggermente defilato ma non impossibile Giroud; il francese non fa più parte del progetto e quindi sarebbe libero di partire. Qualora le cose dovessero complicarsi con Scamacca, anche se si è già molto vicini alla chiusura, la Juventus come piano b avrebbe proprio l’esperto attaccante francese che fu uno dei nomi prescelti da Pirlo.