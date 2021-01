Calciomercato Juventus, Karim Benzema potrebbe lasciare il Real Madrid. L’attaccante francese è pronto ad una nuova avventura

Calciomercato Juventus, Karim Benzema ai titoli di coda con i blancos. L’attaccante francese ha già scritto capitolo importanti della storia del club e vorrebbe cambiare aria già nella prossima stagione. Ormai al Real Madrid ha già dato tutto e la possibilità di un addio già in estate sembra molto concreta come ipotesi. Accostato per parecchio tempo alla Juventus, anche per il legame indissolubile che ancora lo ricorda come l’attaccante perfetto per giocare assieme a Cristiano Ronaldo, Karim avrebbe un solo desiderio: tornare in terra natia e concludere la propria carriera al Lione, il club che l’ha lanciato a livello internazionale.

Calciomercato Juventus, occasione Benzema: ha già deciso

Karim the dream come lo chiamano molti tifosi se dovesse lasciare il Real Madrid, come sembra, avrebbe l’unico desiderio di tornare nella sua Francia, al Lione: club che l’ha lanciato e reso celebre in tutto il mondo. Da escludersi dunque una pista alla Juventus, anche se il giocatore vista la sua qualità sopraffine e l’ottimo legame con l’amico Cristiano Ronaldo, è stato più volte accostato proprio ai bianconeri in ottica mercato. A dare la notizia è stato proprio l’agente dello stesso giocatore.