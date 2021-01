Marley Ake, le sue giocate infiammano il web della Juventus

Il nuovo acquisto della Juventus Marley Ake si è reso protagonista di una serie di giocate che hanno entusiasmato i fan bianconeri.

Tuttosport è andato alla ricerca di una serie di giocate di Marley Ake, il nuovo talento bianconero appena ingaggiato dall’Olympic Marsiglia. Ha pubblicato un video (clicca qui) dove è autore una spettacolare azione realizzata nel corso di una amichevole con il Bayern Monaco. Stop, controllo e una serie di dribbling in corsa lasciando sul posto prima un avversario, poi due, poi tre, prima di tentare un coraggioso pallonetto dalla distanza.

Marley Ake per adesso nella Juventus U23

Come noto, Il mercato della Juventus si è animato ieri con i giovani. E’ arrivato alla corte di Zauli per l’U23 – ma non solo – Marley Ake, classe 2001, dal Marsiglia. Esterno o seconda punta, piede destro, ha già assaggiato per quattro volte il palcoscenico della Champions e ha minutaggio anche in Ligue 1, con 18 presenze in due stagioni. Ama partire da sinistra e accentrarsi, ha feeling con il gol, sa usare anche il mancino. Pronto per lui contratto pluriennale dalla società bianconera, i tifosi già gli danno il benvenuto su Twitter.