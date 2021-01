Ramos alla Juventus, calciomercato: incontro e accordo || Le cifre

Calciomercato Juventus, Ramos da alcuni mesi è accostato con una certa insistenza ai bianconeri. Ecco quanto trapela sul suo futuro

Calciomercato Juventus Ramos/ Il nome di Sergio Ramos circola con una certa insistenza in casa Juventus: i bianconeri hanno effettuato alcuni sondaggi con l’entourage del calciatore spagnolo, il cui contratto con il Real Madrid, in scadenza quest’estate, non è stato ancora rinnovato. Il capitano delle Merengues non intende abbassare le proprie pretese economiche, e chiede un biennale da circa 10 milioni di euro a stagione. Florentino Perez in un primo momento si era mostrato piuttosto restio ad assecondare le richieste dell’iberico ma qualcosa sembra essere cambiato.

Secondo quanto rivelato da tuttojuve.com, infatti, il desiderio primario di Ramos sarebbe quello di continuare a vestire la maglia del Real Madrid, club nel quale è cresciuto e in cui è esploso definitivamente, consacrandosi ad altissimi livelli. Il difensore avrebbe messo in cima alla lista delle sue preferenze proprio il Real, e si sarebbe dichiarato disposto ad aspettare le mosse del presidente dei Blancos, che dovrebbe tenere un summit con l’entourage del calciatore le prossime settimane.