Calciomercato Juventus, rinnovo imminente: firma a un passo

Dragusin sempre più vicino alla firma, calciomercato Juventus: il difensore è pronto a rinnovare fino al 2025

Calciomercato Juventus Dragusin/ Buona notizie in casa Juventus. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, il club bianconero avrebbe trovato un accordo di massima con gli agenti di Dragusin per il rinnovo del difensore fino al 2025. Contro la Spal, l’ex Under 23 è partito titolare: segno evidente della grande stima e considerazione che ripone in lui Andrea Pirlo, che in più circostanze lo ha elogiato pubblicamente. Dopo i rumours delle ultime settimane che vedevano il centrale in orbita Lipsia ed Everton, la Juve ha accelerato i tempi per rinnovargli il contratto.

Non sono state ancora rese note le cifre dell’affare, che saranno ufficializzate quando verrà messo nero su bianco. Con Chiellini che è appena rientrato dagli infortuni e Bonucci che non appare più quello di alcune stagioni fa, il rinnovo di Dragusin potrebbe fungere da collante per il presente, ma anche e soprattutto per il futuro: con Demiral e De Ligt, del resto, la difesa è in buone mani..