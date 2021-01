Juventus Spal Diretta Live: seguiremo insieme le azioni salienti dalla partita all’Allianz Stadium, valevole per la Coppa Italia

Juventus Spal Diretta Live/ Un match da non sbagliare. Dopo la splendida vittoria in Supercoppa con la conquista del primo titolo stagionale, Andrea Pirlo ha tutta l’intenzione di proseguire con questo andazzo positivo e di fare lo stesso in Coppa Italia. Stasera gli undici bianconeri che scenderanno in campo saranno motivati più che mai e vogliosi di ripetersi ancora con un importante vittoria dopo il Bologna in campionato. Impegno da non sottovalutare per i ragazzi, anche se molti titolari questa sera riposeranno come lo stesso Cristiano Ronaldo.

Juventus Spal Diretta Live, seguite con noi il match di Coppa Italia

Fra le piacevoli sorprese di questo match, ci sarà spazio per diversi giovani. Ritorna Alvaro Morata dal primo minuto che sembra aver ritrovato la forma, ma la vera novità che in questo match decisivo di Coppa Italia vedremo molti volti nuovi. Tanti giovanissimi che questa sera partiranno da titolari al fianco dei soliti leader, eccetto Cristiano Ronaldo che è stato risparmiato e non convocato per questo match, in vista proprio dei tanti impegni da qui fino alla fine di febbraio dato che per i bianconeri inizierà un vero e proprio tour de force. Il maestro ha fatto le sue scelte per il match di stasera alle ore 20.45, che si disputerà in casa della Juventus all’Allianz Stadium. Una sfida molto importante contro un avversario da non sottovalutare. Concentrazione massima per una sfida secca per il passaggio del turno. Non ci sarà l’asse portoghese ma vedremo alcuni giovani dell’Under 23, come il centrocampista Fagioli già in passato pupillo di Allegri, ma anche di Pardo fra i convocati e il ritorno dal primo minuto di Frabotta. Senza dimenticare he finalmente la rosa dei bianconeri è al completo, manca Dybala ma sia Alex Sandro, De Ligt e Cuadrado sono tornati a disposizione del mister Pirlo. Stasera la Juventus qualora riuscisse a passare la sfida secca, nella prossima partita affronterà l’Inter fresca di vittoria nel derby sul Milan.