Buffon, 43 anni e la voglia di rinnovare il contratto con la Juventus

Oggi il mondo dello sport celebra il compleanno di Gigi Buffon, eterno portiere della Juventus che sogna di prolungare ancora il contratto.

«Restare un altro anno alla Juve? Non ci sto neanche pensando». Così Gianluigi Buffon, ai microfoni Rai Sport nel prepartita di Juve-Spal di Coppa Italia. Il più forte portiere della storia del calcio ha vissuto una serata abbastanza tranquilla contro la Spal. Giusto qualche tiro da lontano però terminato comodamente tra le sue braccia o a lato. Normale amministrazione per chi ha detto di no decine di volte ai sinistri di Messi o ai bolidi di Ronaldo. «E’ ancora molto presto pensare al rinnovo – ha aggiunto – Uno come me a 43 anni deve vivere alla giornata».

