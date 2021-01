Calciomercato Juventus, strada in salita per l’asso brasiliano

Ancora una volta il calciomercato della Juventus è improntato più alla ricerca dei campioni del domani che non a rinforzare l’attuale organico.

Certo, se ci sarà l’occasione indubbiamente la dirigenza non si farà trovare impreparata e farà di tutto per rendere la squadra di Pirlo più forte. Ma gli acquisti fatti finora nella sessione di calciomercato lasciano pensare alla volontà del club di iniziare a guardare già avanti, ai calciatori che saranno chiamati ad essere le colonne portati della squadra del domani.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, il retroscena: era il favorito di Pirlo a centrocampo

LEGGI ANCHE –>Calciomecato Juventus, si fa sul serio per il difensore centrale

Calciomercato Juventus

In Brasile c’è un talento puro che tanti club stanno seguendo con particolare attenzione. E’ Gabriel Veron, 18enne stella del Palmeiras che nel weekend si giocherà la finale di Coppa Libertadores contro il Santos. Calciatore di grande tecnica, giovanissimo ma già in patria ritenuto un vero e proprio asso. Come riporta Calciomercato.it in passato la Juventus e il Napoli hanno seguito con attenzione questo calciatore, ma ora dovrebbero fare i conti con le due squadre di Manchester. Sia il City che lo United infatti hanno posato gli occhi su di lui e sono pronte a sborsare almeno 30 milioni di euro (più una percentuale sulla rivendita) per arrivare al brasiliano.