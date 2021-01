Calciomercato Juventus, Dzeko si può. Almeno secondo i bookmaker, la quota per l’arrivo del centroavanti a Torino è a 3.50

Calciomercato Juventus, l’operazione Dzeko si farà, o almeno stando alle ultime quote dei bookmaker l’affare sembra in dirittura d’arrivo. Infatti la situazione in casa giallorossa sembra complessa e inarginabile. I rapporti fra l’allenatore Fonseca e l’attaccante sono ai minimi storici, l’addio potrebbe essere concreto già in questa sessione di mercato. Ora l’affare è possibile, almeno secondo i bookmaker che danno la trattativa per il centroavanti a 3.50. Edin Dzeko sarebbe l’attaccante ideale per i bianconeri, ma il vero unico ostacolo è l’ingaggio ancora troppo alto per la situazione economica che si sta vivendo in questo momento.

Calciomercato Juventus, bianconeri favoriti per i bookmaker: arriva subito

Dzeko sogno possibile? Sì, secondo le quote. Ma l’unico vero intreccio è legato all’ingaggio. L’attaccante, qualora decidesse di andare alla Juventus, dovrà, necessariamente, dimezzarselo. La situazione pandemica e la conseguente crisi economica ha limitato l’economia calcistica mondiale, in questo momento la società bianconera non può permettersi un esubero simile. Stando ai betting analyst di Snai, la quota sulla permanenza rimane stabile a 1,22, un’eventualità ancora in maggioranza perché da una parte potrebbero bastare delle scuse all’allenatore Fonseca davanti ai compagni, e dall’altra oggi dovrebbe andare in scena un incontro a tre, Tiago Pinto, Fonseca e il giocatore con l’obiettivo di mettere la parola fine a questa vicenda e ritornare sui propri passi.