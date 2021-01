Pogba alla Juventus, calciomercato: c’è la decisione del francese

Calciomercato Juventus, Paul Pogba dovrebbe rimanere al Manchester United fino al termine di questa stagione. Poi si deciderà il da farsi

Pogba Juventus calciomercato/ Il sogno Pogba non è mai tramontato per la Juventus, che spera in tutti i modi di riportare “alla casa madre” il figliol prodigo. La dirigenza bianconera sta cercando di trovare i margini di manovra per imbastire quello che “rischia” di configurarsi alla stregua di un vero e proprio super affare. Il contratto del francese scadrà nel 2022, e nelle ultime settimane era stata ventilata la possibilità che il club bianconero potesse trovare un accordo con il “Polpo” già a gennaio.

Leggi anche–>Calciomercato Torino, colpo dalla Juventus: fumata bianca vicina

Ipotesi che, secondo quanto riportato da il bianconero.com, è restata a rimanere tale. Il transalpino, salvo clamorosi dietrofront, dovrebbe restare in Inghilterra almeno fino alla fine di questa stagione, al termine della quale si deciderà il da farsi. Oltre all’ipotesi Juventus, resta viva la pista che porta al Real Madrid: i Blancos già l’anno scorso hanno provato in più di una circostanza il blitz con i Red Devils, scontrandosi però con il muro eretto dallo United, che per lasciar partire il proprio gioiello non è mai sceso dalla richiesta di 90 milioni di euro. Ad un anno dalla scadenza, però, molte cose potrebbero cambiare…