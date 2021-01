Calciomercato Torino, colpo dalla Juventus: fumata bianca vicina

Mandragora alla Juventus, calciomercato: Urbano Cairo rompe gli indugi e prepara l’offensiva per il centrocampista

Torino calciomercato Juventus/ Mancano pochi giorni alla chiusura ufficiale della sessione di calciomercato, ma sono ancora molti i club che devono mettere a segno importanti con i quali rinforzare le rose a disposizione dei rispettivi allenatori. Tra questi c’è sicuramente il Torino, che in questo primo scorcio di stagione ha palesato non poche difficoltà nel trovare una propria identità a livello di gioco, e latita nei bassifondi della classifica.

Ecco perché il patron Urbano Cairo sta pensando di rinforzare la squadra con un acquisto di sostanza a centrocampo. Nelle ultime ore è accostato con una certa insistenza ai granata il profilo di Rolando Mandragora, di proprietà della Juventus ma in prestito all’Udinese. I bianconeri hanno versato ben 26 milioni di euro nelle casse dei friulani per riscattare il calciatore neanche un anno fa, e non sarebbero assolutamente intenzionati a mettere a segno una minusvalenza a bilancio. Tuttavia, Paratici non avrebbe alcun tipo di problema a cedere il mediano ai “cugini” granata.