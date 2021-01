Sconcerti dà giudizi: «Fagioli, Romero e Scamacca: La Juventus…»

Il giornalista Mario Sconcerti parla dei giovani della Juventus e di quelli che potrebbero arrivare a Torino negli ultimi giorni».

Mario Sconcerti ha fatto il punto sui bianconeri dal portale TuttoJuve.com. Ha analizzato alcuni dei giovani di proprietà ed altri che presto potrebbero arrivare in bianconero. Si parte da Romero, letteralmente esploso con l’Atalanta. «E’ un bel giocatore, a volte eccede fisicamente, è molto aggressivo ma è un ottimo giocatore. Che fosse importante non c’è mai stato dubbio, poi è anche giovane. La Juve però non prenderà tutti, con qualcuno deve anche fare cassa».

Sconcerti e la Juventus

In bianconero si paventa l’arrivo di Gianluca Scamacca. «Mi sembrano tanti 22 milioni, anche se è un ottimo giocatore. Rovella? Dopo che lo ha preso la Juve, non ha più giocato con Ballardini al Genoa». In Coppa Italia si è messo in evidenza Fagioli, giovanissimo centrocampista che Pirlo ha indicato come regista. «E’ un predestinato. Entro la stagione debutterà in Serie A, senza dubbio. Ci sono elementi più giovani e sono cresciute le differenze tra le squadre in questo calcio post-lockdown. A parte il silenzio che favorisce l’agguato degli attaccanti, è cambiata in generale la velocità del gioco. Il fatto che ci sia meno velocità aiuta a distrarsi».