Douglas Costa al Milan, la Juventus apre alla cessione

Clamorosa operazione di calciomercato all’orizzonte. La Juventus, con l’ok del Bayern Monaco, pronta a cedere Douglas Costa al Milan di Pioli.

Il vice Theo Hernandez? No, o almeno non solo lui (rimangono sullo sfondo le manovre per Vina e Nuno Mendes). Nelle ultime ore il Milan sta infatti valutando Douglas Costa. E, notizia importante data da Tuttosport, la Juventus ha aperto al trasferimento dell’ala brasiliana. Il 30enne esterno d’attacco, di proprietà della Vecchia Signora, in questa stagione sta (non) giocando in prestito al Bayern Monaco. Il brasiliano, infatti, è tornato in Germania, ma ha trovato poco spazio nella super squadra di Flick. Ha collezionato 19 presenze, ma solo 6 da titolare per 654 minuti complessivi, dunque 34 di media.

LEGGI ANCHE >>> Sergio Ramos, addio certo al Real Madrid. La Juventus ci prova

Douglas Costa ha già dato l’ok

Il Bayern ha già comunicato alla Juventus che non riscatterà il giocatore e ha dato il suo via libera al club bianconero per cercare eventualmente un’altra sistemazione già in questa stagione. Il Milan, venuto a conoscenza della situazione, ha sondato il terreno e ha trovato terreno fertile. Douglas Costa sarebbe contento di tornare in Italia e di affrontare una nuova avventura. Avventura che lo porterebbe ad essere parte integrante di un progetto scudetto. Questo nonostante l’Inter resti la strafavorita per il titolo.