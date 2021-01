Rovella è ufficiale, ma la plusvalenza super la fa la Juventus

La Juventus ha completato l’operazione Rovella, portando a termine una grande plusvalenza cedendo i giovani Petrelli e Portanova.

La Juventus ha comunicato di aver perfezionato un accordo con il Genoa. Riguarda l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicolò Rovella, il quale proseguirà la stagione in corso con i rossoblù, in prestito a titolo temporaneo. «Diciannovenne, originario di Segrate, Rovella conta già 11 presenze in Serie A, due nella passata stagione e nove in quella attuale. 27, invece, le gare giocate con le Nazionali Giovanili azzurre – si legge nella nota ufficiale -. Il suo esordio con l’Under 21 è arrivato il 12 novembre 2020 in occasione del match tra Islanda e Italia valevole per le qualificazioni agli Europei del 2021». Percorso inverso, invece, per Manolo Portanova ed Elia Petrelli che nell’operazione col Genoa, vengono ceduti a titolo definitivo ai rossoblù. Entrambi regalano alla Vecchia signora una plusvalenza importante.