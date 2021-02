Calciomercato Juventus, Milan interessato all’esterno offensivo

Il calciomercato della Juventus vede la società bianconera impegnata anche a piazzare quei calciatori che non fanno parte del progetto.

Se a quanto pare Khedira potrebbe continuare la sua avventura in Bundesliga con la maglia dell’Hertha Berlino (oggi si parla di visite e firma con il club della capitale), nel campionato tedesco c’è anche un altro giocatore della Juventus che però non sta facendo affatto scintille. Parliamo di Douglas Costa, in prestito al Bayern Monaco, dove però non riesce a trovare lo spazio che desidererebbe. Flick infatti non lo considera affatto un titolare della sua squadra. Per questo motivo si parla di un possibile cambio di casacca già in questa sessione di gennaio.

