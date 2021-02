Il Torino brancola nei bassifondi della classifica. Ragion per cui il patron dei granata Urbano Cairo ha in mente un doppio colpo con il quale rinforzare la rosa

Calciomercato Juventus Cairo Torino/ Mancano poche ore alla chiusura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, ma ci sono ancora alcuni club che hanno bisogno di rimpolpare la rosa con rinforzi di qualità. Tra questi c’è sicuramente il Torino, che nell’ultima giornata di campionato ha strappato un pareggio sofferto in rimonta contro una Fiorentina ridotta in 9. Il patron del granata Urbano Cairo è al lavoro per accontentare le richieste del proprio allenatore Davide Nicola, che ha da poco sostituito l’esonerato Gianpaolo.

Secondo quanto riportato da juventus news, oltre a Rolando Mandragora, del quale vi avevamo già parlato, in orbita granata sarebbe finito anche Daniele Rugani, attualmente in prestito al Rennes. Il difensore italiano non ha convinto appieno il club francese, che potrebbe decidere di “rispedire” l’ex Empoli alla Juventus già in questa sessione invernale: situazione che la dirigenza bianconero mal tollererebbe, a meno che non si trovi una situazione temporanea. Il Torino avrebbe avuto dei contatti informali con l’entourage del calciatore e sarebbe pronto ad accogliere il difensore in prestito.