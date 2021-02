Calciomercato Juventus, Khedira pronto a cambiare maglia

Il calciomercato della Juventus lo vede ormai da tempo sulla lista dei possibili partenti, ora per lui sembra essere arrivato il momento dell’addio.

Stiamo parlando di Sami Khedira, 33enne centrocampista che non rientra nei piani di Andrea Pirlo. Che del resto non lo ha mai convocato finora. Fino a qualche ora si parlava anche di un suo possibile reintegro o dell’opportunità di accasarsi in Spagna al Villarreal. Ma le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Germania invece indicano per lui un ritorno in patria.

