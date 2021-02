Calciomercato Juventus, che intreccio con il Torino

Il calciomercato della Juventus entra nelle battute finali e il club bianconero è impegnato non solo ad acquistare, ma anche a cedere.

In questo caso però a cambiare casacca potrebbero essere dei giocatori che sono sì di proprietà dei bianconeri ma attualmente militano in altri club. Si profila infatti un intreccio di calciomercato con il Torino, alla ricerca di nuovi giocatori dopo aver deciso di cambiare guida tecnica, con Nicola che ha preso il posto di Giampaolo.

Calciomercato Juventus, Torino su Rugani e Mandragora

Come spiega Sportmediaset, c’è un vero e proprio intreccio di mercato che potrebbe coinvolgere Juventus e Torino. I granata infatti puntano a cedere Nkoulou, difensore in scadenza a giugno e che non vorrebbero perdere a parametro zero. Il calciatore potrebbe andare al Rennes, liberando di fatto Rugani. Il difensore di proprietà dei bianconeri rientrerebbe in Italia per vestire la maglia dei granata. E non sarebbe il solo affare del Torino con la Juve, visto che i granata cercano anche Mandragora, centrocampista ora in forza all’Udinese.