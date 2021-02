La Juventus ha regolato anche la pratica Sampdoria, reggendo il ritmo di Inter e Milan che hanno vinto entrambe nell’anticipo del sabato.

I bianconeri si sono imposti per 2-0 a Genova e ora possono preparare nel migliore dei modi il match di Coppa Italia contro l’Inter del grande ex Antonio Conte. Dove sicuramente in campo ci sarà Rodrigo Bentancur. Il mediano uruguaiano infatti giocherà sicuramente, considerato che contro la Roma nel prossimo turno di serie A non ci sarà a causa di una squalifica in arrivo.