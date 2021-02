Juventus, il record negativo di Ronaldo preoccupa

La Juventus si gode il momento positivo. Il successo contro la Sampdoria consente all’undici di Pirlo di rimanere in scia per lo scudetto.

Tre punti d’oro quelli incassati sul campo dei blucerchiati, considerando che Inter e Milan hanno entrambe vinto e quindi avrebbero potuto guadagnare terreno. In gol sono andati Chiesa e Ramsey, mentre Cristiano Ronaldo è rimasto nuovamente a secco, perdendo il duello a distanza con Lukaku (2 gol ieri) per la classifica dei marcatori. Poco male, ci sarà tempo per rifarsi anche se la sua astinenza dal gol fa indubbiamente parlare.

Juventus, Ronaldo a secco da tre gare in serie A

Come riporta Serieanews.com, per Cristiano Ronaldo questo è un record negativo, perché mai gli era successo di non andare a segno in campionato per tre gare consecutive in questa stagione. Il portoghese sta vivendo un piccolo periodo di appannamento, che può anche starci visto che finora è stato tra i più presenti. Ad ogni modo i tifosi della Juventus non disperano, perché ora stanno per arrivare le partite che contano. Dalle semifinali di Coppa Italia al duello con il Porto in Champions League. Ed è in queste occasioni che Ronaldo riesce sempre a dare il meglio di sè.