Calciomercato Juventus, affare Scamacca: la trattativa entra nel vivo

Calciomercato Juventus Scamacca/ Entra nel vivo l’affare Scamacca per la Juventus. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Sportmediaset, infatti, i bianconeri faranno il possibile per riuscire a piazzare il colpo in attacco tanto atteso. Dopo aver ufficializzato la partenza di Sami Khedira, Paratici si sarebbe deciso a rompere gli indugi per l’attaccante del Sassuolo, con il quale però manca ancora l’accordo decisivo.

Il Sassuolo continua a chiedere 18 milioni di euro, e non intende aprire alla richiesta di un prestito con diritto di riscatto, preferendo un obbligo di riscatto. Proprio questo potrebbe essere il discrimine del buon esito della trattativa: qualora gli emiliani non dovessero aprire alla possibilità di un diritto di riscatto, appare piuttosto difficile che la fumata bianca possa avvenire. Da non trascurare, poi, che su Scamacca è forte anche l’interessamento del Parma, che avrebbe presentato un’offerta al Sassuolo già nei giorni scorsi: la Juve al momento appare in vantaggio, ma il club bianconero dovrà accelerare i tempi.