Calciomercato Juventus, Rolando Mandragora andrà al Torino. Stamattina le visite mediche. Operazione in chiusura.

Calciomercato Juventus, alla fine Mandragora andrà ai cugini del Torino. Stamattina le visite mediche. Contratto fino al 2025 per il centrocampista ex Juventus. La formula decisa dalle due società è quella del prestito per 18 mesi, con obbligo di riscatto a 12 milioni di euro più bonus. L’ormai ex centrocampista di Juventus e Udinese è pronto ad accasarsi nuovamente a Torino ma questa volta in sponda granata. I bianconeri sono alla fine riuscite a trovare l’accordo con la squadra di Cairo per un operazione che alla fine ha trovato la squadra che più si è mossa per assicurarsi il centrocampista.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, sirene inglesi per il difensore: si fa sul serio

Calciomercato Juventus, Mandragora in chiusura: visite mediche in corso

Mandragora ripartirà da Torino. Il centrocampista italiana sta eseguendo le visite mediche e poi firmerà un contratto fino a giugno 2025 con la società granata. Un altro centrocampista di proprietà bianconera che “lascia” la Juventus, dopo Khedira che – alla fine – ha scelto di ripartire dall’Herta Berlino anche Mandragora ha trovato la sua sistemazione. Il mercato è praticamente finito per la Juventus. La necessità di investire non c’è, già lo stesso direttore sportivo Fabio Paratici era stato chiaro su questo punto: “I bianconeri su muoveranno sul mercato solo davanti ad opportunità e non per esigenza”.